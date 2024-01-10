شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة.. طه دسوقى يطلب مساعدة غادة عادل للمرافعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حالة خاصة بمقابلة أمانى النجار "غادة عادل" رجل الأعمال أحمد المنباوى "حمدى هيكل" بعد رفضها أن تمسك قضيته، ويأتى بفتاة لتوقع زوجها ياسر "أحمد طارق" ويصور لها ويرسل الفيديو لها، وتقول له مقابل موافقتها على القضية تأخذ 9 ملايين جنيه فى قضية هيروين ولو برىء مثل ما صرح لازم تعرف كان فين وقت ضبط الهروين وأن فيديو زوجها لا أحد يستطيع تهديدها وينزل الفيديو على يوتيوب.

وتأتى إمانى النجار بورد "شهد الشعراوى" التي ظهرت مع زوجها في الفيديو وتقابلها، وتقول لها: "أقدر أعيشك في السجن طول حياتك بس أنا سألت عليكى ولقيتك على قد حالك وعاوزة تأكلى عيش هتسافرى دبى عقد عمل مغنية في فندق لـ6 سنوات الصعبانيات تروحى تحكيها لمنى الشاذلى مش في مكتب محاماة إمانى النجار".

وتجمع إمانى فريق المتدربين في مكتبها وتبلغهم بالقضية الثانية وأنها كانت مع محامى آخر وتركها قبل الجلسة بخمس أيام ولازم كلنا نشتغل على القضية وهى "شاب عنده واحد وعشرين سنة اتمسك بمسدس غير مرخص واعترف أنه بتاعه ومن عيلة كبيرة في أسوان حل القضية نصف أتعابها ويترافع فيها كمان".

وتترافع أمانى عن المنباوى وتثبت براءته، ويركز نديم "طه دسوقى" أثناء المرافعة ويطلب منها المساعدة تعلمه كيف يترافع لأنه وصل لحل القضية الثانية بكل سهولة وتنبهر أمانى بموهبته وذكائه الشديد في حل القضية.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.