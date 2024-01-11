"حلقة للتاريخ".. تركي آل الشيخ يروج لبودكاست يجمع أصالة ومحمد عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لحلقة بودكاست برنامج "بيج تايم"، الذي يستضيف فيه الإعلامي عمرو أديب، كل من الفنان السعودي محمد عبده، والفنانة السورية أصالة

ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" مقطع فيديو من كواليس الحلقة

وعلق آل الشيخ قائلا: "حلقة للتاريخ ومع التاريخ الكبير للأسطورة فنان العرب محمد عبده على مدار ساعتين مع النجمة الكبيرة أصالة، ومع الإعلامي السعودي المتميز عمرو أديب"

من ناحية أخرى روج المستشار تركي ال الشيخ لحفل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، والذي يقام على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض يوم ١٨ يناير

ويشارك في الحفل عدد من نجوم الغناء وهم: راغب علامة، أصالة، وائل جسار، نانسي عجرم، أسما لمنور