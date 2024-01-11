طليق غادة عادل مع أبنائهما في العمرة.. هل انفصل عن زوجته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ المخرج مجدي الهواري جمهوره بتواجده مع زوجته مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود وأبنائه من الفنانة غادة عادل في المملكة العربية السعودية أثناء تأديتهم العمرة، وذلك بعد انتشار أنباء عن انفصالهما خلال الأيام الماضية.

ونشرت دنيا عبد المعبود، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة من الصور ظهرت فيها برفقة الهواري وأولاده من الفنانة غادة عادل، أثناء تأديتهم مناسك العمرة، وعلقت قائلة: “الحمد لله”.

وكان مجدي الهواري قد رد على شائعات انفصاله عن دنيا عبد المعبود، مؤكداً أن كل ما يتم نشره عن طلاقه، غير صحيح بالمرة، كما أشار إلى أنه يوجد خارج البلاد في الوقت الحالي، وأن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ونشر الهواري على حسابه الخاص على “إنستغرام” صورة تجمعه بزوجته دنيا عبد المعبود، أثناء تواجدهما في فرنسا، وعلق عليها قائلًا: “من باريس مع حبي”.

واعتبر عدد من متابعي الهواري أن هذه الصورة تعتبر نفياً لكل ما أثير حول انفصال الهواري وعبد المعبود بعد أقل من شهرين على زواجهما.