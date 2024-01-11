لمحبي عاصي الحلاني في باريس.. انتظروه بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا فنياً في العاصمة الفرنسية باريس يوم 23 فبراير المقبل، حيث سيلتقي محبّيه من الجالية العربية في قصر الرياضة – Dôme de Paris – Palais des sports.

وأعلن عاصي الحلاني عن الحفل عبر صفحاته الرسمية على مواقع الإجتماعي، ضارباً لمحبيه موعداً مع سهرة مميّزة يقدّم خلالها أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

على صعيد آخر، صوّر عاصي الحلاني فيديو كليب خاص بأغنية “عمرها الخيانة” التي طرحها في ألبوم “طلّ الملك” خلال موسم الصيف الماضي.

الأغنية من ألحان عاصي الحلاني وكلمات علي المولى وتوزيع طوني سابا، أمّا الكليب فتم تصويره مع المخرج عادل سرحان، الذي استعان بكاميرا جديدة من باريس يتم استخدامها لأوّل مرّة في فيديو كليب لأغنية عربية.

وتعتبر هذه الأغنية هي الثالثة التي يصوّرها عاصي الحلاني من ألبومه، إذ سبق وطرح في الأشهر الماضية فيديو كليبين لأغنيتي “تعرف شنو أحبك” و”ملهوف عليك”.

الجدير ذكره أن ألبوم عاصي الحلاني “طلّ الملك” تضمن 8 أغنيات وهي: “ريحة عطر، عمرها الخيانة، طل الملك، تعرف شنو أحبك، ففتي ففتي، ماشيه بتدلع، ملهوف عليك، وياللي جبينك ضاوي”.

وحقق ألبوم “طل الملك” أكثر من 25 مليون مشاهدة بمجموعة مشاهدات الأغنيات على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.