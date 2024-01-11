- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أحمد السقا صورة جديدة من كواليس مسلسل “جولة أخيرة" ، المقرر عرضه في 24 كانون الثاني، وعلّق أحمد السقا على الصورة قائلاً: "ياترى إيه حكايتك وإيه اللي هيحصلك يا شجيع".
ومسلسل "جولة أخيرة" ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج المخرجة المصرية مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلاً من: أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، سحر رامي و ضيفة الشرف حنان مطاوع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - أحمد السقا يكشف أحدث كواليس مسلسل " جولة اخيرة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.