بالصورة - أحمد السقا يكشف أحدث كواليس مسلسل " جولة اخيرة "

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أحمد السقا صورة جديدة من كواليس مسلسل “جولة أخيرة" ، المقرر عرضه في 24 كانون الثاني، وعلّق أحمد السقا على الصورة قائلاً: "ياترى إيه حكايتك وإيه اللي هيحصلك يا شجيع".



ومسلسل "جولة أخيرة" ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج المخرجة المصرية مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلاً من: أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، سحر رامي و ضيفة الشرف حنان مطاوع.