ألعاب موسم الرياض ترسم البسمة على وجوه أطفال مرضى السرطان وأسرهم في وندر جاردن

استضاف موسم الرياض في نسخته الرابعة المقامة تحت شعار Big Time، أطفال جمعية “أمسّ” أصدقاء مرضى السرطان، وذلك ضمن خدمات الموسم المجتمعية، حيث رسمت ألعاب منطقة ونتر جاردن الترفيهية، البسمة على وجوه الأطفال وأسرهم.

الزيارة العائلة لفعاليات المنطقة، شملت استمتاع الأطفال وعائلاتهم بخيارات ترفيهية عدة، منها تجربة القفز بالحبال وتجربة ركوب القطار وألعاب الكاروسيل، وألعاب الطيران في الهواء الطلق.

كما أتيح لأطفال جمعية “أمسّ” أصدقاء مرضى السرطان وأسرهم، التجول في المنطقة التي تتميز بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، إلى جانب التمتع بأشهى المأكولات فيها مطاعمها المنتشرة في أرجاء المكان.

وتأتي تلك الزيارة ضمن ما يوليه موسم الرياض من الاهتمام بجميع الأطفال المرضى في جميع أنحاء المملكة، حيث يعمل على توفير الفعاليات والتجارب الترفيهية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع عدد من الجهات، بهدف تحسين الصحة النفسية لهم ولأسرهم ولتمكينهم من الاستفادة من أنشطة الموسم.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة بمجموعة من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية لزواره، منها مهرجانات ومعارض الحفلات وغيرها، حيث يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.