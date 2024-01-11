من كواليس "العتاولة".. أحمد السقا ينشر صورة تجمعه مع باسم سمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك النجم أحمد السقا جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "X"، صورتين تجمعه بالنجم باسم سمرة، من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد "العتاولة" والمقرر عرضه في رمضان 2024.

"العتاولة" إخراج أحمد خالد موسى، تأليف هشام هلال، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، مي كساب، حنان يوسف.

وعلق السقا "حط يدك في جيبك.. وطلع مسدسك.. وصفيه يا حسن صفيه وهتبقى الكبير"، وهي الجملة التي كانت في الجزء الأول من فيلم الجزيرة، والذي جمع السقا وباسم.

جدير بالذكر أن أحمد السقا ينتظر طرح مسلسله الجديد "جولة أخيرة" على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة خلال أيام.

والمسلسل مكون من 9 حلقات ويشارك بالبطولة: أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد، علي صبحي، تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، إخراج مريم أحمدي.

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