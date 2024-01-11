ميرنا وليد - بيروت - هنأ الفنان اللبناني راغب علامة، إبنه عارض الأزياء لؤي علامة بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك راغب علامة الجمهور مجموعة صور مميزة تجمعه بإبنه لؤي، كما ظهرت زوجته جيهان علامة بإحداها، وعلق عليها قائلاً: "لهذا النور المذهل في روحك والرجل المتميز الذي أصبحت عليه. عيد ميلاد سعيد حبيبي لؤي، أحتفل بك اليوم ودائماً، أحبك يا إبني".

وكان لؤي قد صوراً له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، بعد غياب، وخضع لجلسة تصوير، ارتدى خلالها بنطلون باللون البيج، وتيشرت باللون الابيض، وانتعل حذاء رياضياً أبيض اللون أيضاً.

وفي احدى الصور، قام لؤي بحركة التقبيل، ما اثار الجدل بين معجباته، اللواتي عبرن عن حبهن له، حتى ان احدى المعجبات اعتبرت انها مرتبطة به، لكنه لا يعلم بذلك، اما اخرى فطلبت منه الزواج، بالإضافة إلى الكثير من التعليقات التي نستعرضها لكم في الصور الآتية:

كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد ميلاده.. راغب علامة بكلمات حب مؤثرة للغاية لإبنه لؤي- بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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