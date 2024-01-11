تامر عاشور يطرح "هيجيلي موجوع" لأول مرة بالتعاون مع "بنش مارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرح الفنان تامر عاشور، أحدث أغانيه الجديدة "هيجيلي موجوع" في تعاونه الأول مع شركة "بنش مارك السعودية" والتي ستقوم بإنتاج أغانيه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الصفحة الرسمية لـ "بنش مارك السعودية" على "إنستجرام" مقطع من الأغنية والتي تضمنت عدد من اللقطات الخاصة بإحياء "عاشور" عدد من الحفلات الغنائية في "موسم الرياض" خلال الفترة الماضية، وشهدت حضور جماهيري ضخم إلى جانب تصدرها العديد من منصات السوشيال ميديا أبرزها حفل "ليلة الدموع".

كما طرح "تامر" مقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "مسكين وغلبان وقالولي بعديك خلاص ضاع، اه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع"، وحازت الأغنية على إعجاب متابعيه وعلقوا قائلين: "قول يا نجم، تحفة بجد، عظمة عظمة يا تامر يا عاشور، حلوة جدًا، ملك الإحساس".

واحتفل تامر عاشور بزواجه من الإعلامية نانسي نور في شهر أكتوبر الماضي في حفل عائلي اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

يذكر أن، آخر حفلات تامر عاشور كانت حفل "ليلة الدموع 2" شهر نوفمبر الماضي وشاركه الحفل نخبة من نجوم الأغنية وهم رامي صبري، رامي جمال، وآدم.