الحلفاوي يوضح سبب عدم رفع مصر دعوى قضائية ضد إسرائيل على غرار جنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

رد الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على سؤال أحد متابعيه بشأن إقامة جنوب أفريقيا دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني بسبب انتهاكاته المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وقصف قطاع غزة.

وجاء سؤال متابع الحلفاوي، كالتالي: "ممكن اسألك سؤال يا نجم خارج الكورة.. كلنا شفنا اللي عملته جنوب إفريقيا والفخر اللي حصل.. السؤال هنا احنا فين من اللي بيحصل احنا كدولة كبيرة عظيمة زي دولة مصر دولتنا الحبيبة فين من اللي بيحصل ليه ما رفعناش احنا القضية دي حاسس أن في لغز أنا مش فاهمه في الموضوع أرجوا التوضيح".

ليعيد "الحلفاوي" نشر البوست، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "مصر وقطر منذ بداية الأحداث تقومان بدور الوسيط بين إسرائيل وحماس بشأن الهدنة وتبادل الأسرى إلى جانب تأمين دخول المساعدات، لا أظن أنه كان يمكن أن يتم هذا لو كانت هي من رفعت دعوى الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني".

وأضاف: "كما أني لست خبيرًا بالجوانب القانونية لكنني قرأت أن جنوب أفريقيا طلبت أن تكون منفردة في رفع الدعوى ونصحت بعدم انضمام دول أخرى منعًا لاختلاط الأوراق مما يؤدي إلى تأجيل أو تأخير قرار المحكمة الخاص بالتدابير المؤقتة (وقف إطلاق النار) ولذا نرى الدعم والتأييد من دول عدة ولكن لم تنضم أيًا منها للدعوى".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات نبيل الحلفاوي الفنية كانت فيلم "تسليم أهالي" بطولة هشام ماجد ودنيا سمير غانم وعرض عام 2022.



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