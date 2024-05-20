أستاذ تغذية يوضح أهمية شرب "الشاي الأخضر" للطلاب أثناء المذاكرة والامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن شرب الشاي الأخضر مفقود نظرا لأنه يحتوي على مادة تساعد على نمو والحفاظ على خلايا المخ.

وأضاف حسونه، خلال مقالة بحثية، أنه يحتوى على مواد مضادة للأكسدة التى تقى من الالتهابات بالإضافة إلى احتوائه على كمية معتدلة من الكافيين المنبه للمخ ويساعد على التركيز، ولذلك فهو مفيد لطلاب الثانوية العامة والطلاب أثناء الامتحانات.

وتابع أستاذ التغذية: ويجب عدم الافراط في شرب الشاي 1 -2 كوب والقهوة فنجان واحد في اليوم لعدم الإصابة بالأرق وزيادة ضربات القلب.

وأشار إلى أن تناول الأغذية والمشروبات التي تحتوى على الفيتامينات والعناصر الغذائية الصحية للمخ وتساعد على التركيز مثل، مثل الأغذية التى تحتوى على فيتامين "ج" مثل: الجوافة و الموالح كالبرتقال، والليمون والعصائر الطبيعية التي تقلل من الأجهاد الحرارى وتزيد من ترطيب الجسم أيضا.

ونصح بضرورة الحرص على تناول الأغذية الخفيفة سهلة الهضم وبكميات مناسبة لعدم الاصابة بالتخمة والشعور بالنعاس.