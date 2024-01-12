من جهة الأم| ظهور مُفاجئ لـ شقيقة شيرين عبدالوهاب يقلب السوشيال ميديا… نُسخة منها ولكن!

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يناير 2024 12:48 صباحاً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية ادعاءات مثيرة للجدل حول شيرين عبد الوهاب، تصدرت منصات السوشيال ميديا، وذلك بعدما ظهرت فتاة تدّعى أنها شقيقة الفنانة، حيث خرج شقيقها الأكبر، ليرد على هذه الادعاءات ويكشف الحقيقة.

شقيقة شيرين عبدالوهاب تثير الجدل

خرجت إحدى الفتيات على موقع الشهير «تيك توك»، خلال فيديو تتهم فيه النجمة شيرين عبدالوهاب أنها شقيقتها من الأم، مشيرة إلى أنها تخلت عنها هي ووالدتها.

ونفى شقيقها جميع ادعاءات تلك الفتاة، وكشف عن تقديمه بلاغا رسميا ضدها بسبب تصريحاتها الكاذبة عن شقيقته.

رد شقيق شيرين

وقال “محمد” في منشوره: “حسبي الله ونعم الوكيل.. كما ترون أناسا مرضى وحقودين، وآخرين مقرفين ويملؤهم الغل ومصائب تنهال علينا، وأناسا قسما بالله لا علاقة لنا بهم.. هو مستنقع قذر.. تخلصنا من لوسي وأتت توتي.. وأناس لا تعرفنا تقول علينا كلاما كله افتراء ما يعلم به إلا الله”.

وأضاف: “الآن واحدة تقول إنها أختنا من الأم، وغدا أخرى ستقول إنها أختنا من طرف الأب، وبعدها نجد إخوتنا في الرضاعة كذلك.. هي ضوضاء لن تنتهي، ولا أعرف على من أقول حسبي الله ونعم الوكيل، هل على هؤلاء الناس أم على من وضعنا في هذا الموقف رغما عنا”.

وختم “محمد” منشوره: “سنقدم بلاغا رسميا ضد (هذه المريضة) حتى نعرف ما حكايتها ومن وراءها”.

اعتذار

مع الانتشار الواسع للمقطع، وتفاعل شقيق شيرين معه بشكل حاد، قدمت “منيرة” اعتذاراً عما بدر منها في الفيديو المثير للجدل.

وقالت “منيرة” في مقطع فيديو جديد: “نحن شعب بطبيعتنا نحب الدعابة، لكني لم أشهّر بشيرين نهائياً، من شهّر بها كل من شاهد وشارك الفيديو من قبل أن يتأكد من صحته”.

ووجهت “منيرة” حديثها لشيرين قائلة: “يا شيرين حقك عليّ.. أنا كنت أمزح والناس تناولت الفيديو بجدية وأرادوا أن يحدثوا قلقا”.

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