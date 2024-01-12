محمد كريم يهنئ نيكولاس كيدج بعيد ميلاده: "أول بطولة في هوليوود كانت معاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان محمد كريم، النجم العالمي نيكولاس كيدج بعيد ميلاده وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر "كريم" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" من كواليس فيلمه "A Score to Settle" الذي تعاون فيه لأول مرة مع "كيدج" وعرض عام 2019 وعلق عليه قائلا: "عيد ميلاد سعيد نيكولاس كيدج، سعيد جدًا أن أول بطولة ليا في هوليوود كانت معاك في فيلم سكور تو سيتل، استمتعت جدًا بالشغل معاك".

ودعا الفنان محمد كريم الممثل الأمريكي تيريس جيبسون لحضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة، وظهرا مع المهندس نجيب ساويرس، وقام "جيبسون" بتقديم جائزة "نجمة الجونة الخضراء" مرتديًا جلباب باللون الأحمر وعبر عن سعادته لاستضافته في مدينة الجونة ووجه الشكر للمهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس على حسن الضيافة.

وكشف "كريم" مؤخرًا عن تعاونه مع "تيريس جيبسون" ومشاركته عدد من المشاريع الفنية خلال الفترة المقبلة وعلق قائلا: "مشاريع كبيرة بيني وبين أخي تيريس جيبسون، أغنية عربية وفيلم قريبًا".

يذكر أن أخر مشاركات الفنان محمد كريم في هوليوود كانت بفيلم الأكشن "A Day to Die" وتعاون خلاله مع النجم العالمي بروس ويليز وعرض عام 2022.

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