ظهور نادر لـ والدة أحمد السقا .. وهكذا علق النجوم (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد السقا، عن أحدث ظهور نادر لوالدته "نادية السقا"، موجها رسالة خاصة لها.

ونشر السقا، صورته مع والدته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من نعم ربنا عليا انى بسمع دعوة حلوة من أمى كل يوم الصبح ..ربنا يخليكى ليا ويديكى الصحة يا أمى و ما مايحرمنيش من دعواتك أبدا".

وتفاعل مع رسالته عددا من الفنانين، حيث كتبت لطيفة: "ربنا يخليهالك ويطول في عمرها ويحافظ عليها دي حبيبتي الأم هي الحياة وأحلى ما في هذه الحياة". وكتب دياب: "ربنا يحفظها ويبارك فيها ست الكل". وكتب عمر السعيد: "أجمل وأجدع وأغلى هانم، طنط نادية".

على جانب آخر، ينتظر أحمد السقا، عرض مسلسله الدرامي الجديد "جولة أخيرة" يوم 25 يناير الجاري.

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وتم تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

"جولة الأخيرة" يخوض بطولته أحمد السقا في أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب "السقا": أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد.

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