ظهور نادر لزوجة هشام ماجد في عيد ميلادها.. ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان هشام ماجد، عن ظهور نادر لزوجته "نيبال" احتفالا بعيد ميلادها.

ونشر هشام، صورتين لهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد زوجتي العزيزة".

وتفاعل عدد من نجوم الفن في أحدث ظهور لهما، حيث كتبت هنا الزاهد :"بارك الله لكما". وكتبت رانيا محمود ياسين: "بارك الله فيكما". وكتبت بسمة: "ربنا يحميكم لبعض". وكتبت إنجي علاء: "أسعد عيد ميلاد جميل نيبال".

على جانب آخر، يخوض هشام ماجد دراما رمضان 2024 بمسلسل"أشغال شقة" ويعرض على منصة شاهد، ويتكون من 15 حلقة.

كما يشارك في بطولة "إكس مراتي" مع الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل وإخراج معتز التوني. وأيضا فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وإخراج أحمد الجندي.