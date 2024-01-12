مطلب من محامي ألان ديلون بتوفير الحماية للأخير .. لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - طلب محامي الممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون من مكتب المدعي العام توفير الحماية القانونية له، وحسب المحامي فإن الطلب تم تقديمه لمصلحة آلان ديلون نفسه على خلفية الصراع المتصاعد بين أولاده بسبب نزاع على الإرث.



وطلب محامي الممثل الفرنسي آلان ديلون البالغ من عمر 88 عاما من النيابة العامة توفير الحماية القانونية للفنان. أفادت بذلك قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية.

ويأتي هذا الطلب من المحامي بسبب النزاع بين أولاد الفنان وسط خلافات على الإرث. وتقدم نجله الأصغر آلان فابيان بشكوى ضد شقيقته أنوشكا ديلون، متهما إياها بـ"استغلال ضعف والده" وتضليله.

يذكر أن ثروة ديلون تتجاوز 200 مليون يورو، فهو يمتلك عقار (دوشي) على نهر اللوار ومجموعة كبيرة من نتاج الفن التشكيلي.

وأعلن آلان ديلون عام 2017 عن اختتام مسيرته الإبداعية في السينما. وشارك الفنان الذي أصيب بجلطة دماغية في صيف 2019، في أكثر من 90 فيلما. واشتهر بأدواره في أفلام Plein Soleil عام 1960، Rocco e i suoi ،fratelli عام 1961، Le Guepard عام 1963، La Piscine عام 1969، وكذلك في الفيلم السوفيتي الفرنسي المشترك "طهران -43" عام 1980.

وفي مهرجان "كان" السينمائي عام 2019 حصل ديلون على جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مسيرته السينمائية المتميزة.