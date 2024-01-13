طرح أغنية "أنا وإبني" .. من فيلم "الإسكندراني " غناء عبد الباسط حمودة

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الإسكندراني"، أغنية "أنا وابني"، بصوت الفنان المصري الشعبي عبد الباسط حمودة، وهي إحدى أغنيات فيلم "الإسكندراني".

وأغنية "أنا وابني" من كلمات الشاعر جمال بخيت، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طه الحكيم، وفيلم "الإسكندراني" انطلقت عروضه مؤخرا في السينما، وهو من إخراج خالد يوسف، ومستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويضم فريقا مميزا من النجوم وهم أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.

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