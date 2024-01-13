ميرنا وليد - بيروت - استعرضت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز مجوهراتها التي ظهرت بها خلال رحلتها مع لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في دبي.

ولفت سعر هذه المجوهرات ؟أنظار الجمهور، خاصة أنها جزء فقط من مجموعة مجوهراتها.

وشاركت جورجينا متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة من الصور، ظهرت في الصورة الأولى يدها وهي ترتدي فيها مجموعة من الخواتم الماسية.

وبحسب تقارير صحفية عالمية، إن مجموعة الماس التي تباهت بها جورجينا رودريغيز في يديها تصل قيمتها إلى 2.7 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى خاتم من دار كارتيه وصلت قيمته إلى 600 ألف دولار.

يذكر أن رحلة دبي، هي أول رحلة يقوم بها كريستيانو رونالدو خلال عام 2024 مع أسرته.

وكانت وكالة "بلومبيرغ"، قد كشفت سابقاً أن لاعب نادي النصر قام بشراء قصراً في جزيرة النخيل بدبي، والتي يطلق عليها "جزيرة المليارديرات" لأن قاطنيها أغلبهم من أصحاب الثروات الباهظة.

ومنذ بداية الرحلة إلى دبي، حرصت جورجينا على مشاركة متابعيها صور ليومياتها مع عائلتها خلال استمتاعهم برحلتهم.



كانت هذه تفاصيل خبر جورجينا رودريغيز تستعرض مجوهراتها.. لن تصدقوا كم بلغت قيمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.