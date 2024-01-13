بسمة بوسيل تنشر صورا من جولتها في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت المطربة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها خلال جولتها في المغرب.

ونشرت بسمة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مغربي".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "محلاه مكان هذا" ، "ما شاء الله ربي يحفظك" ، "بنت بلادي الزين" ، "يسعدك أيامك بسومة" ، "الجمال المغرب والتاريخ المغرب والتراث المغرب".

وأدت بسمة بوسيل مؤخرا مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية بصحبة والدتها.

يذكر أن، بسمة بوسيل أعلنت عن انفصالها رسميا من زوجها الفنان تامر حسني يوم 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

30 صورة من حفل خطوبة الفنانة ريم سامي

شريف منير يطمئن جمهور رانيا يوسف بعد خضوعها لعملية جراحية