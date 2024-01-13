جيسيكا عازار تشع جمالاً بإطلالتها اللامعة.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار أنظار الجمهور بطلالة لامعة وأنيقة للغاية.

وإرتدت جيسيكا عازار بدلة مؤلفة من بلايزر واسع وطويل باللون الأسوج لامع، مع سروال واسع من القماش نفسه، ونسقت معه حذاء صيفي بالكعب العالي.

ومن الناحية الجمالية، رفعت جيسيكا شعرها بالكامل عن وجهها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية يليق بجمالها.

وقد شاركت جيسيكا عازار ديكور منزلها في فترة العيد، بعدما قامت باختيار شجرة كبيرة لتتوسط الصالون الكبير واللافت، بالإضافة الى الزينة والمغارة.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي عكس ذوق جيسيكا الرفيع، وأشاد المتابعون باختيارها للأثاث والديكورات الجميلة.

ومن الجميل أن جيسيكا تحرص على أن يعيش ابنها الصغير فهد أجواء العيد، رغم اختلاف الدين بينها وبين زوجها رجل الأعمال محمد صوفان، وقد استطاعت جيسيكا أن تعكس على صفحاتها، العلاقة الجميلة التي تجمعها بزوجها، خصوصاً في فترة الأعياد، أكانت للدين المسيحي أو لدين الإسلام.

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