صور شقيق رضوى الشربيني تخطف القلوب.. وسامته حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الإعلامية الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلاد شقيقها الوسيم.

وشاركت رضوى الشربيني الجمهور مجموعة صور تجمعها به، علقت عبر حسابها الخاص: "كل سنه وانت طيب يا حبيب قلب اختك من جوه و تعيش دايما سندى و ضهرى و هديه ربنا ليا…و عندى امل انها تبقى آخر سنه عزوبية و تتجوز بقى و تخلصنى و افرح بيك بدل كل انت مجننى كده Happy birthday habibi".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور رضوى وشقيقها، وعبروا عن إعجابهم الكبير بوسامته والشبه بينه وبين شقيقته.

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