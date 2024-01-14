هنا الزاهد بفستان أبيض وياسمين صبري بإطلالة شتوية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"فستان" من اللون الأبيض من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة، من أحدث ظهور لها.

روجينا

شاركت الفنانة روجينا جمهورها بصورة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

كنزي دياب

نشرت كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية جذابة.

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بملابس كاجوال من أحدث ظهور لها، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

مادلين مطر

نشرت الفنانة مادلين مطر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس سواريه.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة من الجلد أنيقة.

ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل سيارتها من أحدث ظهور لها.

نادين نجيم

نشرت الفنانة نادين نجيم صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.