تحويلات مرورية في بعض شوارع مدينة نصر.. ما السبب؟

كما تستلزم تلك الأعمال إجراء بعض التحويلات المرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربي يسلك يمينا شارع بني أمية فيسارا شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012