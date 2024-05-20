تحويلات مرورية في بعض شوارع مدينة نصر.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، بسبب غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر وطرق بديله هامه.
وبحسب الإدارة العامة للمرور، فإن غلق الشارع يأتي للأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم 4 في مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بشارع ذاكر حسين بمدينة نصر.
ووفقا للإدارة العامة للمرور، فإن تلك الأعمال تستلزم تنفيذ الغلق الكلي لمسطح كوبري جيهان السادات للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربي بالقاهرة.
كما تستلزم تلك الأعمال إجراء بعض التحويلات المرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربي يسلك يمينا شارع بني أمية فيسارا شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربي.
وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.