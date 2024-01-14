طرح أغنية "واحد طيب" من مسلسل "وبينا ميعاد 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت مجموعة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "وبينا ميعاد 2" بطولة الفنان صبري فواز، والفنانة شيرين رضا، والذي انطلقت أولى حلقاته السبت 13 يناير على مجموعة قنوات DMC.

وتحمل الأغنية اسم "واحد طيب" ويقوم بغنائها الفنان مدحت صالح، الذي يجسد دور "رمزي"، خلال أحداث المسلسل.

وتأتي الأغنية ضمن الحملة الدعائية لمسلسل "وبينا ميعاد 2" وهي من كلمات حسام إبراهيم وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

مسلسل "وبينا ميعاد 2" بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن ومن إخراج هاني كمال.

يذكر أن مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الأول بطولة كل من شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بسمة، تأليف وإخراج هاني كمال.

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