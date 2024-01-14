تصريح صادم لـ محمد رمضان بشأن تقديم السيرة الذاتية لـ فخر العرب

ياسر رشاد - القاهرة - أثار الفنان محمد رمضان، حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث خلال تصريحات متلفزة عن إمكانية تجسيد السيرة الذاتية للفرعون المصري وفخر العرب محمد صلاح في عمل سينمائي جديد يشمل مسيرته الكروية.

وأعرب محمد رمضان عن سعادته البالغة عند سؤاله عن إمكانية تجسيد مسيرة «صلاح» في فيلم سينمائي، قائلًا: "هكون سعيد جدًا لو جسدت شخصيته لأن عمل مثل هذا بمثابة شرف كبير لي طبعًا، حكاية مشوار «مو صلاح» قصة ملهمة لكل الشباب وعظيمة بما تحمله من معاناة ونجاحات، وازاي قدر يقاوم وينسى الهجوم اللي عليه وأول سجدة نشوفها في الملاعب الأوروبية، وأنا لو عملت الفيلم ده هكون ساجد في البوستر بتاعه.

محمد رمضان عن تقديم السيرة الذاتية لـ فخر العرب .. «هكون ساجد في البوستر»

كشف «رمضان» علاقته بـ محمد صلاح، قائلًا: "تجمعنا علاقة طيبة، ومحمد أخويا وحبيبي، وإحنا أصحاب جدًا، وكنا حريصين إننا نتقابل، صحيت من النوم على رسالة منه يتمنى التوفيق ليّا، وبيقولي إن شاء الله تكسر الدنيا في حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا.

محمد رمضان

وروى محمد رمضان، مدى سعادته بالروح التي تجمعه بـ محمد صلاح، وأن ذلك الحب والتعاون هو ما يميزنا، قائلًا: "أنا سعيد بهذه الروح، كلنا على قلب رجل واحد وهذا هو ما يميزنا".

أحيا محمد رمضان، حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وقدم الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والذي ظهر خلاله مرتديًا جاكيت أحمر اللون، وحازت الأغنية على إعجاب عدد كبير من الحضور والذين تفاعلوا معه عن طريق الهتافات والتصفيق الحاد.

محمد رمضان

وكان رمضان، أعرب عن فخره بمشاركته في كأس أمم إفريقيا، وقال في تصريحات سابقة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر".

كأس أمم إفريقيا

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في ساحل العاج السبت 13 يناير الجاري وتستمر حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وافتتح منتخب كوت ديفوار البطولة بفوز منطقي على غينيا بنتيجة 2-0، ومقرر أن يخوض منتخب مصر اليوم، مباراة مومبيق اليوك بالقوة الضاربة بعد تعافي كل اللاعبين وجاهزية كل العناصر لبدء مشوار بطولة كأس الأمم الأفريقية بصورة قوية بعدما سيطرت حالة من التفاؤل والحماس الشديد عليهم خلال فترة التدريبات.