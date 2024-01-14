تعرف على أسعار تذاكر حفل حمزة نمرة في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان حمزة نمرة، لتقديم حفله الغنائي الأول في مصر، بعد طرح ألبومه "رايق"، الذي تصدرت أغانيه قوائم الأعلى مشاهدة في موقع يوتيوب.

حمزة، يقدم الحفل، في زد بارك بمدينة الشيخ زايد، يوم 9 فبراير المقبل، وذلك بعد أسبوع من إحيائه حفل غنائي في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، وهو الأول الذي يقيمه حمزة، في مصر بعد طرح الألبوم، بين: 410، و610، و1010 جنيهات، وتفتح الأبواب في الرابعة عصرا، على أن يبدأ الحفل في الثامنة مساء.

يذكر أن الفنان حمزة نمرة، طرح في أغسطس الماضي ألبوم "رايق"، وضم أغاني: "عالم كدابة"، و"أكيد راجعين"، و"مش سليم"، و"مرايات"، وغيرها.

وتعاون حمزة نمرة، في الألبوم مع نخبة من الشعراء، من بينهم: عمر طاهر، ومحمود فاروق، ومحمد السيد، وحسام سعيد، ومن الموزعين الموسيقيين: كريم عبدالوهاب، وعمرو الخضري، والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس، والملحن عمرو الشاذلي.

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