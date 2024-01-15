صدفة.. طرح فيلمان لشيري عادل فى السينمات بنفس اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تصادف طرح فيلمان للنجمة شيري عادل فى السينمات بنفس اليوم وهو 24 يناير الجارى، لتنافس بهما في موسم منتصف العام، حيث تعيش حالة من النشاط الفني، وتنتظر عرض فيلمين لها هما "عادل مش عادل" و"أصل الحكاية"، يأتى ذلك بعدما شاركت مؤخرًا في فيلم "لف وارجع تانى" الذى عرض شهر أغسطس الماضي.

تجسد الفنانة شيري عادل فى فيلم “أصل الحكاية” شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارًا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

وكانت أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "أصل الحكاية" بطولة شيري عادل، طرحه بدور عرض السينمات في 24 يناير الجاري، والذى ينافس في موسم منتصف العام.

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شخصية شيري عادل

أبطال الفيلم

فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.

أصل الحكاية

آخر أعمال شيري عادل فى السينما.. "لف وارجع تاني"

وعرض مؤخراً للنجمة شيري عادل، فيلم "لف وارجع تاني"، ويشارك في بطولته أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.

وكانت قررت الفنانة شيري عادل الاعتذار عن مسلسل "ألف ليلة وليلة" وذلك بسبب عدم توافق مواعيد التصوير مع مواعيد تصوير مسلسل "الوصفة السحرية".

شيري عادل

حيث انتهت من تصوير أكثر من 50% من مشاهدها فى العمل، ولذلك اضطرت للاعتذار عن مسلسل "ألف ليلة وليلة".

يشار إلى أن مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر إعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

شيري عادل

شخصية ياسر جلال

ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

أبطال الوصفة السحرية

بينما تواصل شيري عادل تصوير مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) بطولة شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم.

وكانت وقعت الفنانة شيري عادل عقد مسلسل “ألف ليلة وليلة” رفقة الفنان ياسر جلال والفنانة ياسمين رئيس، كأحدث المنضمين للعمل، لتبدأ تصوير أولى مشاهدها الذي يجسد خلال ياسر جلال شخصية شهريار، ومن المقرر عرضه خلال النصف الأول من رمضان 2024، فهو يتنمي لعمل الـ15 حلقة.

وكانت انتهت شيري عادل مؤخرًا من تصوير فيلمين جديدين، الأول "أصل الحكاية" وهو من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.

شخصية شيري عادل فى “الف ليلة وليلة”

وتجسد خلاله شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

أبطال عادل مش عادل

بينما الفيلم الثاني فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، والفيلم مرشح للعرض في شهر ديسمبر المقبل أو الانتظار لموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024.

وتدور قصة فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي، حول "عادل الأمين" الذى يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي تجسدها الفنانة شيري عادل، التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.