جينيفر أنيستون تحضر نفسها قبل الحفل بفيديو من دون ملابس!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة العالمية جينيفر أنيستون الجمهور مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستعد لإحدى الحفلات، وق ظهرت بالفيديو من دون أي قطعة ملابس، وقد وضعت على نفسها فوطة الإستحمام.



وكانت تحدثت أنيستون، عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعتها بصديقها الممثل العالمي الراحل ماثيو بيري، في صباح يوم وفاته المفاجئ.

وأكدت لمجلة Variety أنها راسلت ماثيو بيري يوم وفاته في الصباح حيث بدا بصحة جيدة وسعيد.

وقالت: "كما قال، فهو يحب أن يتذكره الناس. كان سعيدًا. كان بصحة جيدة. وكان قد أقلع عن التدخين. لقد كان في حالة جيدة. كان سعيدًا، هذا كل ما أعرفه. لقد كنت أراسله حرفيًا في ذلك الصباح نفسه، يا ماتي المضحك. لم يكن يتألم. لم يكن يكافح. كان سعيدًا".