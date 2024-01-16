تدهور الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد.. على كرسي متحرك

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير بغياب الفنانة نجوى فؤاد عن الأنظار منذ فترة طويلة، وترددت أنباء بين تعرضها لوعكة صحية، وتجاهل شركات الإنتاج لها وعدم ترشيحها للأعمال الجديدة.

وكشفت نجوى فؤاد مؤخرا عن سر غيابها بتصريحات صحفية وأكدت خلالها أنها تعاني من تدهور في حالتها الصحية بسبب إصابتها بمشكلة في العمود الفقري، مشيرة إلى أنها أصبحت تتحرك بكرسي متحرك خارج المنزل.

وأوضحت نجوى فؤاد أنها أصبحت تسير خارج المنزل على كرسي متحرك، وتستعين في البيت بعكاز، وقالت في حوارها إنها تطمع في دعوات الطيبين لأنها تعبت من الأدوية التي تتناولها لتخفيف آلام العمود الفقري.

كانت نجوى فؤاد أصيبت بانزلاق غضروفي، وأجبرها التعب على الغياب عن الساحة الفنية.

نجوى فؤاد

فنانة استعراضية مواليد 17 يناير عام 1939، ودخلت إلى عالم التمثيل من نافذة الرقص الشرقي، وقدمت عبر مسيرتها ما يقرب من 90 فيلما من أبرزها "شارع الحب، سجن العذارى، حد السيف، هارب من الزواج" ومن أشهر مسلسلاتها "أحلام هند الخشاب، وبنت الأسيوطي".