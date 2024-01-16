أحمد السقا بصورة نادرة مع والدته.. وهكذا علق نجوم الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري أحمد السقا عن صورة تجمعه مع والدته السيدة نادية السقا عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، أحدثت تفاعلاً كبيراً بين نجوم الفن والمتابعين.

تعتبر هذه الصورة من الصور النادرة لـ أحمد السقا مع والدته، وعلق عليها قائلاً: “من نعم ربنا عليا انى بسمع دعوة حلوة من أمى كل يوم الصبح ..ربنا يخليكى ليا ويديكى الصحة يا أمى ومايحرمنيش من دعواتك ابداً”.

وتوالت التعليقات على حساب أحمد السقا من نجوم الفن، ومنهم الفنانة لطيفة التي قالت: “ربنا يخليهالك ويطول في عمرها ويحافظ عليها دى حبيبتى الام هى الحياه واحلى مافى هذه الحياة”، فيما قالت الفنانة منى زكي: “احلي نعمه ربنا يخليكوا لبعض”.

والفنان عمرو السعيد الذي قال: “أجمل وأجدع وأغلى هانم طنط نادية”، ومن جانبها علقت الفنانة فيفي عبده: “ربنا يخليهالك يا احمد و يديها الصحة و يخليلك ولادك ماشاء الله الله اكبر بحبكو أوووووي”.

وكان أحمد السقا قد نشر قبل أيام صورة عبْر حسابه على “إنستغرام” ظهر فيها برفقة أولاده: “ياسين”، و”حمزة”، و”نادية”؛ حيث عبّر السقا عن حبه الكبير لهم، وعلّق قائلاً: “ياسين وحمزة ونادية.. استثماري الحقيقي في الدنيا، ربنا يحفظهم ويحفظ أولادكم جميعاً”.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني، كشف أحمد السقا عن البوستر الرسمي لمسلسله الجديد “جولة أخيرة”، المُقرر طرحه يوم 25 يناير الجاري، وعلّق قائلاً: “جولة أخيرة 25 يناير، إن شاء الله”، ويشارك في بطولته: أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي.. وضيفا الشرف: أحمد فهمي، وحنان مطاوع.. وتأليف أحمد ندا، ومحمد الشخيبي.. وإخراج مريم أحمدي”.

تدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي، حول شخصية الدكتور يحيى التي يقدمها أحمد السقا، فتمُر حياته بالعديد من الأزمات؛ خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الـ MMA، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم أشرف عبد الباقي، الملقب بـ تامبي، والذي سيحاول جاهداً إقناع يحيى بالعودة مجدداً إلى رياضة الـ MMA.