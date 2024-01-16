جومانا مراد تبرز أناقتها بأحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة جومانا مراد، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ونشرت جومانا، صور من الجلسة أبرزت أناقتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استمتع بأجواء طيبة طوال اليوم وكل يوم".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك ما شاء الله" ، "جوجو القمر" ، "جميلة دائما" ، "صباح العسل والجمال" ، "ملكة جمال".

يذكر أن، آخر أعمال جومانا مراد فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، وعدد من الفنانين، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

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