ميرنا وليد - بيروت - تمكن الفنان المصري تامر حسني من تحقيق رقم مشاهدات كبير بأغنيته الجديدة "موحشتكيش" من ألبوم "هرمون السعادة"، والتي طرحها منذ 6 أيام.

فتخطت الأغنية الـ9 مليون مشاهدة على يوتيوب .

و"موحشتكيش"، من كلمات أمير طعيمة، من ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وماستر علي فتح الله، وقد قام تامر حسني بنفسه بإخراج الفيديو كليب.

ويقول مطلع الأغنية: "شكل المكان زي ما كان

متغيرتش حاجات كتير

شايف بعيني ذكريات

من قلبي حبيتها بضمير

أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا

كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا

وتفاصيل كتير مش ممكن

أحسها من غيرك".

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يحقق نجاحاً كبيراً بأغنيته " موحشتكيش " .. وهذا الرقم الذي حققته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.