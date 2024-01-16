هكذا نعت نقابة المهن الموسيقية الملحن وليد عبد العظيم

ميرنا وليد - بيروت - نعى نقيب الموسيقيين الفنان المصري مصطفى كامل الملحن المصري وليد عبد العظيم الذي توفي يوم أمس.

وورد في بيان نقابة المهن الموسيقية، : "تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبًا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وجميع الموسيقيين، الملحن وليد عبدالعظيم، داعين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

يذكر أن الملحن وليد عبد العظيم قدم خلال مسيرته العديد من الأغنيات الناجحة وتعامل مع الكثير من الأسماء الفنية الشهيرة بينهم مصطفى كامل، حكيم، عبد الباسط حمودة، دياب، سمسم شهاب.

ومن أهم أغاني الملحن الراحل: "أنا مش عارفني، مين غيرك فاضلي، الجو هادي خالص، سلفني ضحكتك، الإحساس نعمة" وغيرها من الأغاني

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