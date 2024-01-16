موعد ومكان جنازة الموسيقار الراحل جلال فودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أعلن الفنان هاني فودة، موعد ومكان تشييع جنازة والده الموسيقار جلال فودة، الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وكان هاني، قد أعلن عبر صفحته على "فيسبوك" عن وفاة والده، وكتب: "(إنا لله وإنا إليه راجعون )، (يا أيتها النفس المطمئنة، أرجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وأدخلي جنتي) توفي إلى رحمة الله والدي جلال فودة".

وعن موعد تشييع الجنازة، فأضاف: "صلاة الجنازة بإذن الله بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري".

الموسيقار الراحل جلال فودة يعد من أشهر عازفي الجيتار في الفرقة الماسية بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن، وشارك بالعزف في أغلب حفلات كبار نجوم الآغنية، وفي مقدمتهم العندليب عبد الحليم حافظ، ووردة، وهاني شاكر، وقام بالعزف ايضا مع المطرب العراقي كاظم الساهر.