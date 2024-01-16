بالصورة- توأم هاندا أرتشيل شابة إيرانية.. تعرفوا عليها!

ميرنا وليد - بيروت - تداولت صفحات على السوشيال ميديا، صور لفتاة وصفوها بأنها توأم الممثلة التركية هاندا أرتشيل.

وأثارت الصورة جدلاً كبيراً للتطابق بالملامح بين هاندا والفتاة ذات الأصول الإيرانية.

وتفاعل عدد كبير من محبي الممثلة التركية، معبرين عن صدمتهم للتشابه الكبير بين هاندا والفتاة الإيرانية، في حين اعتبر آخرون عكس ذلك ولم يجدوا أي شبه بينها وبين هاندا.

وكان موقع "gecce" التركي قد نشر الصورة سابقاً، وعلق عليها قائلاً" أن الجميلة هاندا أرتشيل عثرت على توأمها الذي يطابقها في الشكل تماما، حتى أنك تشعر بالصدمة من رؤية صورهما بجانب بعضهما البعض".

يشار إلى أن الفتاة شبيهة هاندا اسمها "Negin Mirsalehi"هي هولندية من أصول إيرانية.



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