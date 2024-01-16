"من أجل فن ينمو".. انطلاق فعاليات الدورة الـ34 لصالون الشباب.. الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق يوم بعد غد الخميس (18 يناير2024) تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من صالون الشباب، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بقصر الفنون ساحة دار الأوبرا المصرية.

ويشارك في هذه الدورة 131 فناناً من شباب الفنانين حتى سن 35 عاماً في مجالات التصوير، الرسم، النحت، الخزف، الجرافيك، الفنون الرقمية، التجهيز في الفراغ، الميديا.

الدكتور وليد قانوش



من ناحيته، صرح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بأنه "على مدار مسيرته وعبر جميع محطاته التي تصل بنا للدورة الرابعة والثلاثين كان صالون الشباب هو طاقة الأمل التي نترقبها كل عام طامعين أن تكشف لنا عن نجوم جدد يستطيعون أن يبرهنوا من خلال هذا الحدث السنوي الخاص بهم أن مصر حافلة بالمواهب الشابة.... وسيظل صالون الشباب بزخمه وأهميته يؤكد كل عام أن الفن التشكيلي المصري مؤهل كتجلٍ أصيل من تجليات الحضارة والثقافة المصرية وبدور أكبر ضمن منظومة أدوات القوة الناعمة لمصر".

سيمبوزيوم أسوان للنحت على الجرانيت يبدأ فعاليات دورته الجديدة

من ناحية أخرى، بدأت الإثنين ١٥ يناير فعاليات الدورة ٢٨ لسيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة أ.د وليد قانوش، والتي تضم نخبة من أمهر نحاتي مصر والعالم على خامة الجرانيت الأسوانى، وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل .

وصرح "قانوش" بأنه تم اختيار الفنان أكرم المجدوب قوميسيرا عاما للسيمبوزيوم، حيث تمت مناقشة وتقييم الأعمال المقدمة من الفنانين لاختيار أنسبها من حيث القيمة الفنية ومدى ملائمتها مع طبيعة ومستوى الأعمال التي انتجها السيمبوزيوم على مدار دوراته السابقة، وكذلك مدى إمكانية الحفاظ على العمل من التهالك أو فقدان القيمة الفنية الخاصة به عند ضمه لمجموعة الأعمال الفنية الموجودة بموقع المتحف المفتوح بمنطقة خزان اسوان.

يشارك في دورة هذا العام مجموعة من الفنانين المصريين وهم: ماجد ميخائيل، زينب صبحى، تريز أنطوان، شروق هلال وعلا موسى.

ومن شباب فنانى النحت ، يشارك في ورشة السيمبوزيوم الفنانين: منة عبد الرازق، ميرنا إسحاق، نيفين خفاجى.

ومن فنانى العالم يشارك: خوسيه كارلوس ( اسبانيا )، ميخائيل سوبولييف (روسيا) ، شيان سيهوا (الصين ) وفيكتور كوباكز (بولندا ).