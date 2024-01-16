لافتة إنسانية بحفل توزيع جوائز الإيمي .. تكريم الراحل ماثيو بيري

ياسر رشاد - القاهرة - حرص القائمون على حفل توزيع جوائز الإيمي في نسخته الـ 75، على تكريم الراحل ماثيو بيري، نجم المسلسل الأميركي الأشهر «Friends»، الذي فارق عالمنا بشكل مفاجئ في أكتوبر الماضي 2023.

فارق الممثل العالمي ماثيو بيري عالمنا عن عمر يناهز 54 عامًا شهر أكتوبر الماضي، إذ تم العثور عليه متوفيًا في ظروف غامضة داخل حوض استحمام ساخن في منزله بحي باسيفك بالاسيدس بمنطقة لوس أنجليس في الولايات المتحدة الأمريكية.

ماثيو بيري

العثور على ماثيو بيري متوفيًا في حوض الجاكوزي بمنزله

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة TMZ الأمريكية، عُثر على صاحب شخصية "تشاندلر بينج" في المسلسل الكوميدي الأمريكي الشهير "فريندز"، ميتًا داخل حوض الجاكوزي الخاص به في منزله، مما أثار الشكوك حول طبيعة وفاته، عما إذا كانت طبيعية أو بفعل فاعل.

حفل توزيع جوائز الإيمي

انطلق حفل توزيع جوائز الإيمي بنسخته الـ 75، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 16 يناير على خشبة مسرح مايكروسوفت في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم هوليوود .

القائمة الكاملة للفائزين في حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 75

حصدت آيو إديبيري جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي عن أدائها في مسلسل THE BEAR .

حصلت كوينتا برونسون على جائزة الإيمي كـ أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي عن دورها في مسلسل Abbott Elementary.

تسلمت جينيفر كوليدج جائزة الإيمي كـ أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل The White Lotus.

ماثيو ماكفادين يفوز بجائزة إيمي كـ أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي عن دوره في مسلسل Succession.

فازت إيبون موس يفوز بجائزة إيمي كـ أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي عن دوره في مسلسل The Bear.

حصد جائزة الإيمي، لأفضل ممثل في مسلسل كوميدي، جيرمي ألن وايت، عن أدائه في مسلسل The Bear.

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الممثلة كينتا برونسون تحصل على جائزة الإيمي كأفضل ممثلة في مسلسل كوميدي عن دورها في Abbot Elementry.

ذهبت جائزة الإيمي، لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير، أو فيلم تلفزيوني، لـ نيسي ناش وذلك عن أدائها في مسلسل The Jeffrey Dahmer Story.

فاز كريستوفر ستورر بجائزة إيمي كـ أفضل إخراج لمسلسل كوميدي عن مسلسل TheBear.

كريستوفر ستورر يفوز بجائزة إيمي كـ أفضل كتابة لمسلسل كوميدي عن مسلسل TheBear.

مسلسل paramountplus يحقق جائزة إيمي كـ أفضل برنامج لـ المسابقة الواقعية المتميزة.

مسلسل Last Week Tonight يحقق جائزة إيمي للكتابة المتميزة لسلسلة منوعة.

فيلم BEEF يحقق جائزة إيمي كـ أفضل إخراج لمسلسل أو فيلم محدود أو مختارات من تأليف لي سونج جين.

برنامج TheDailyShow يحقق جائزة إيمي كـ أفضل برنامج كوميدي.

بول والتر هاوزر يفوز بجائزة إيمي كـ أفضل ممثل مساعد في مسلسل أو فيلم محدود أو مختارات عن دوره في فيلم Black Bird.

جيسي أرميستيرونج يفوز بجائزة إيمي ك أفضل كتابة متميزة لمسلسل درامي عن مسلسل Succrssion.

لي سونج جين يفوز بجائزة إيمي كـ أفضل كتابة متميزة لسلسلة محدودة أو مختارات أو فيلم عن فيلم BEEF.

مارك ميلود يفوز بجائزة إيمي كـ أفضل إخراج لمسلسل درامي عن مسلسل Successions.

فاز برنامج ELTON JOHN LIVE بجائزة إيمي كـ أفضل عرض مباشر منوع.

ستيفن يون يفوز بجائزة إيمي كـ أفضل ممثل رئيسي في مسلسل أو فيلم محدود أو مختارات عن فيلم Beef.

فيلم Beef يفوز بجائزة إيمي كـ أفضل سلسلة متميزة محدودة أو سلسلة مختارات.

آلي وونج تفوز بجائزة إيمي كـ أفضل ممثلة بارزة في مسلسل أو فيلم محدود أو مختارات عن فيلم Beef.

TheBear FX يفوز بجائزة الإيمي كأفضل مسلسل كوميدي.

سارة سنوك تفوز بجائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن مسلسل Succession.