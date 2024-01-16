شهد مساء أمس الاثنين فعاليات حفل توزيع جوائز أهم الأعمال التلفزيونية الأميركية Emmy Awards بدورته الـ75 على مسرح “بيكوك” في مدينة لوس أنجلوس. وحرصت الممثلة السعوديّة ميلا الزهراني على المشاركة بهذا الحفل، حيث تألّقت بإطلالة ذات طابع درامي حملت توقيع دار Georges Chakra.

وتألفت الإطلالة من ثوب أسود ضيّق تميّز بياقة مُرتفعة وتزيّن بخيوط لامعة نسّقته ميلا مع قفازات طويلة ومجوهرات ماسيّة فاخرة اخترتها من دار Boucheron.

وأكملت ميلا إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة، ومكياج ناعم يبرز جمال ملامحها.

وحظيت إطلالة ميلا الزهراني بإعجاب الكثيرين من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: ميلا الزهراني تتألق بإطلالة درامية في حفل توزيع جوائز الإيمي 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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