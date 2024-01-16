أحمد بهاء نجم شارموفرز بطلا لأول مرة بفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انتهى الفنان أحمد بهاء أحد أعضاء فريق شارموفرز الغنائي، من تصوير أولى تجاربه التمثيلية في عالم السينما بفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" والذي يشاركه البطولة فيه الفنان عصام عمر بمشاركة الممثلة ركين سعد، والممثلة سماء إبراهيم، وجهاد حسام الدين، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

وعبر أحمد بهاء، عن سعادته بالمشاركة في هذا الفيلم، مؤكدا أنه يعد تجربة جديدة ومختلفة عن عالم الغناء، وأنه يأمل أن ينال إعجاب الجمهور.

ويعد العمل هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الدولية والإقليمية، وشارك منصور في تأليف الفيلم الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

تدور أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة "رامبو" كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قِبل جاره "كارم"، الأمر الذي يدفع "حسن" للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذه نفسه و"رامبو" من مصير مجهول.

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