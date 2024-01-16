محمد إمام يستمر بنجاحه بـ "أبو نسب" في دور العرض السينمائية..إليكم ما حققه يوم أمس

ميرنا وليد - بيروت - يواصل فيلم "أبو نسب" تحقيقه نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائية بعد طرحه في 21 ديسمبر الماضي، حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 606 ألف جنيه يوم أمس.



فيلم "أبو نسب" بطولة الممثلين المصريين محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر و محمد لطفي، تأليف أيمن وتار و إخراج رامي إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و "ليلة هنا وسرور" عام 2018، و حقق الفيلمان نجاحاً كبيراً.