قُبلات مشبوهة تسيء لـ جوائز الإيمي عربيًا ودعوات للمقاطعة «صور»

ياسر رشاد - القاهرة - استنكر عدد من مستخدمي موقع التدوينات الأشهر عالميًا «إكس» بعض التصرفات المشبوهة التي صدرت من نجوم عالميين خلال حفل جوائز الإيمي في نسخته الـ 75، والتي أقيمت منذ ساعات على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس الأمريكية .

قُبلات مشبوهة في حفل جوائز الإيمي

أثارت قبلتان مشبوهتان جمعت نجوم عالميين بحفل توزيع جوائز الإيمي غضب عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، والذين وصفوا تلك الأفعال بالشاذة والغير مناسبة للمجتمعات العربية، ووصل الأمر إلى أن البعض دعا لمقاطعة مثل هذه الحفلات التي تدعم المثلية الجنسية بشكل واضح وصريح .

شهد حفل توزيع جوائز الإيمي قبلة جمعت إيبون موس باتراش وماتي ماثيسون ، واللذان تبادلا القبلات على خشبة مسرح مايكروسوفت أثناء تسلمهما جائزة الإيمي في لوس أنجلوس الأمريكية.

قبلة إيبون موس باتراش وماتي ماثيسون

أما القبلة الثانية جمعت النجمان العالميان براين كوكس وكيران كولين، والذان تبادلاها بعد تسلم الأخير جائزة الإيمى لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي، عن دوره في سلسلة Succession .

قبلة براين كوكس وكيران كولين

ردود أفعال غاضبة على لقطات المثلية الجنسية بحفل الإيمي

علق البعض على لقطات المثلية الجنسية بين الفنانين العالميين بحفل الإيمي الذي أقيم منذ ساعات، وكتب أحد المتابعين للحفل عبر حسابه على موقu إكس:« اقترح بتغيير اسم حفل جوائز الايمي الى حفل المخاىيث لان في اخر عقدين صارت معاييرهم هي الاجنده والشذوذ »، وعلق آخر «حفل جوائز الإيمي كله تهريج » .

فيما كتب آخر:« مثل هذه الحفلات يجب مقاطعتها بشكل فوري لأنها تهدم المجتمعات العربية» .

حفل توزيع جوائز الإيمي

انطلق حفل توزيع جوائز الإيمي بنسخته الـ 75، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 16 يناير على خشبة مسرح مايكروسوفت في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم هوليوود .

القائمة الكاملة للفائزين في حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 75

حصدت آيو إديبيري جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي عن أدائها في مسلسل THE BEAR .

حصلت كوينتا برونسون على جائزة الإيمي كـ أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي عن دورها في مسلسل Abbott Elementary.

تسلمت جينيفر كوليدج جائزة الإيمي كـ أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل The White Lotus.

ماثيو ماكفادين يفوز بجائزة إيمي كـ أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي عن دوره في مسلسل Succession.

فازت إيبون موس يفوز بجائزة إيمي كـ أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي عن دوره في مسلسل The Bear.

حصد جائزة الإيمي، لأفضل ممثل في مسلسل كوميدي، جيرمي ألن وايت، عن أدائه في مسلسل The Bear.

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الممثلة كينتا برونسون تحصل على جائزة الإيمي كأفضل ممثلة في مسلسل كوميدي عن دورها في Abbot Elementry.

ذهبت جائزة الإيمي، لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير، أو فيلم تلفزيوني، لـ نيسي ناش وذلك عن أدائها في مسلسل The Jeffrey Dahmer Story.

فاز كريستوفر ستورر بجائزة إيمي كـ أفضل إخراج لمسلسل كوميدي عن مسلسل TheBear.

كريستوفر ستورر يفوز بجائزة إيمي كـ أفضل كتابة لمسلسل كوميدي عن مسلسل TheBear.

مسلسل paramountplus يحقق جائزة إيمي كـ أفضل برنامج لـ المسابقة الواقعية المتميزة.

مسلسل Last Week Tonight يحقق جائزة إيمي للكتابة المتميزة لسلسلة منوعة.

فيلم BEEF يحقق جائزة إيمي كـ أفضل إخراج لمسلسل أو فيلم محدود أو مختارات من تأليف لي سونج جين.

برنامج TheDailyShow يحقق جائزة إيمي كـ أفضل برنامج كوميدي.

بول والتر هاوزر يفوز بجائزة إيمي كـ أفضل ممثل مساعد في مسلسل أو فيلم محدود أو مختارات عن دوره في فيلم Black Bird.

جيسي أرميستيرونج يفوز بجائزة إيمي ك أفضل كتابة متميزة لمسلسل درامي عن مسلسل Succrssion.

لي سونج جين يفوز بجائزة إيمي كـ أفضل كتابة متميزة لسلسلة محدودة أو مختارات أو فيلم عن فيلم BEEF.

مارك ميلود يفوز بجائزة إيمي كـ أفضل إخراج لمسلسل درامي عن مسلسل Successions.

فاز برنامج ELTON JOHN LIVE بجائزة إيمي كـ أفضل عرض مباشر منوع.

ستيفن يون يفوز بجائزة إيمي كـ أفضل ممثل رئيسي في مسلسل أو فيلم محدود أو مختارات عن فيلم Beef.

فيلم Beef يفوز بجائزة إيمي كـ أفضل سلسلة متميزة محدودة أو سلسلة مختارات.

آلي وونج تفوز بجائزة إيمي كـ أفضل ممثلة بارزة في مسلسل أو فيلم محدود أو مختارات عن فيلم Beef.

TheBear FX يفوز بجائزة الإيمي كأفضل مسلسل كوميدي.

سارة سنوك تفوز بجائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن مسلسل Succession.