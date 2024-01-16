بالصورة- أشرف عبد الباقي يكشف عن شحصيته في "جولة أخيرة"..وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أشرف عبد الباقي صورة له من كواليس أخر أعماله وهو مسلسل يحمل إسم "جولة أخيرة"، وذلك عبر حسابه الخاص، وحمس اشرف الجمهور لهذا المسلسل وكشف عن موعد عرضه معلقاً بالقول : "ياترى إيه حكاية تامبى؟ استنوا مسلسل جولة أخيرة يوم ٢٥ يناير".



وكان كشف عبد الباقي عن برومو مسلسل "جولة أخيرة" والذي يتعاون خلاله مع الممثل أحمد السقا والمقرر عرضه في 24 كانون الثاني .

البرومو ظهر فيه الممثل أحمد السقا وهو يمارس رياضة الـ "MMA" أو ما تسمى بفنون القتال المختلطة، استعدادًا لبدء عرضه وعلق على البرومو قائلا: "اللي متحمس يرفع ايده، مسلسل جولة أخيرة يعرض يوم 25 كانون الثاني .

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وتم تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر آب الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع الممثلين المشاركين.

