ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. 4 سنوات من إثارة الجدل بالزواج والطلاق عبر مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد زواج دام 4 سنوات، أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد العوضي، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها.

ياسمين عبدالعزيز، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام" أعلنت اليوم الثلاثاء عن الطلاق، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

المفارقة هنا، أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كانت بدأت منذ 4 سنوات، إثارة التكهنات حول زواجها من أحمد العوضي، أيضًا عبر تطبيق "إنستجرام"، قبل أن تعلن رسميا عن الطلاق.

وبدأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي، إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "إنستجرام"، بنشر صور تجمعهما، وهو ما أثار غضب شقيقها وائل عبدالعزيز، وتبادل الهجوم والسب والقذف مع العوضي عبر صفحاتهم بموقع فيس بوك.

ومع تصاعد الجدل، قام الثنائي بالكشف عن زواجهما عبر صفحاتهم بمواقع التواصل، إذ قام كل منهما فى نفس اليوم ،بتعديل حالته الإجتماعية على صفحته الشخصية إلى "متزوج"، وهو ما علق عليه شقيقها أيضًا عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب: "فى النهاية إنتى حرة واخترتى اللى يريحك ويناسبك والموضوع دلوقتي ماليش فيه، ودى حياتك الخاصة، وليكى مطلق الحرية في اختيارها".

وفي مايو 2020 أعلن الفنان أحمد العوضي، خلال ظهوره في برنامج "معكم" عن زواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدا أن زواجهما تم منذ فترة دون الإعلان عنه .