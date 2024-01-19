سوزان نجم الدين تستعد لحضور حفل توزيع جوائز "joy awards" في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة سوزان نجم الدين لحضور حفل توزيع جوائز joy awards المُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، مساء غدا السبت.

وتعود سوزان إلى القاهرة بعد انتهاء الحفل، من أجل التعاقد على بطولة عمل مصري جديد، إلى جانب استكمال تصوير مشاهدها في مسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه في رمضان 2024.

"الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، ياسر علي ماهر.

وعلى صعيد آخر، تواصل سوزان نجم الدين تصوير أحداث دورها في مسلسل "الصديقات"، والذي ستدخل من خلاله السباق الرمضاني في سوريا.

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