ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور قديمة ونادرة للفنانة اللبنانية إليسا من كواليس تصوير أغينتها "حبك وجع" عام 2004.

وتغزل المتابعون بجمال إليسا وبعفويتها البارزة.

وقد تألقت إليسا في جلسة تصوير جديدة خضعت لها لصالح مجلة "Billboard العربية"، وذلك للحديث عن إنجازاتها ونجوميتها خلال مسيرتها التي تخطت عامها الـ 25.

واختارت إليسا ان تكون "الكلاسيكية" عنوان الإطلالة وارتدت فستانا أسود اللون بفتحة جانبية عند البطن ومرصع حوله وحول الرقبة بحبوب الكريستال.

الفستان المميز من تصميم Stella McCartney، ويصل سعره إلى 3964 دولار أميركي أي ما يعادل 122 ألف جنيه مصري.

كانت هذه تفاصيل خبر صور نادرة لـ إليسا تعود لأكثر من 30 عاماً.. شاهدوا عفويتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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