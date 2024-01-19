مصطفى حجاج وعصام صاصا يطرحان ديو "اللي جاي بتاعنا"

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري عصام صاصا أغنية "اللي جاي بتاعنا"، وهي ديو يجمعه بالفنان المصري مصطفى حجاج، وهي إحدى أغنيات فيلم "الإسكندراني".



الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، والفيلم تم طرحه في الفترة الأخيرة في السينمات المصرية.

وتقول كلمات الأغنية:

امبارح

واه من امبارح

سلام لكل حد سايب فينا حتة

للبايع واللي شاري و سلام يا شدة

للهم واللي عنده دم ورقبته سدة

سلام لكل اللي خلانا كدا النهاردة

قد ما تعرف عد انا شوفت ولسة لسة

فات الكتير قولنا مصير ولسه باقيلنا هسة

ماعييش جمايل لوحدي شايل عايش بحكي قصة

انا كنت ايه وبقيت ف ايه بطولي ياسطي

اللي فات بقي مات كان لعنة

واللي جي دا جي بتاعنا

واللي جاي حلويات

جايلي أنا بالذات

ده الي جاي جاي بتاعنا

طاب كنتوا فين لما انا قولت بكرا هعمل

وسط الشقى لما راهنت ازاي هكمل

باع اللي باع واللي اشترى دا كان قليل

صف ف طابوري عشان وصلت قاعد مقيل

سلام لكل حد شافنا وفينا صدق

ولكل زنقة وكل صعب وكل خندق

سلام للصح والغلط وسلام يا مبدأ

و المر اللي طفح عشان الحلو يبدأ