ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري جمال سليمان صورة له برفقة الممثل المصري يوسف الشريف خلال ذهابهم إلى المملكة العربية السعودية لحضور حفل توزيع جوائز "joy awards ".

ونشر الممثل المصري يوسف الشريف صورة جديدة، وظهر يوسف برفقة زميله الممثل عمرو سعد وعلق على الصورة قائلاً ": صاحبي ملك الجدعنة ".

​​​​​​وكان الممثل يوسف الشريف قد أعلن عن خبر طلاقه من المؤلفة انجي علاء، عقب قصة حب دامت لمدة 14 عامًا، مما تسبب في صدمة كبيرة لجمهور الفنان يوسف الشريف ومحبيه.

وكتب يوسف الشريف: "قدّر الله وماشاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء انه قد تم الإنفصالالرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وتابع: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير….أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خيروربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمدلله على كل شيء".

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - ما الذي يجمع بين يوسف الشريف وجمال سليمان ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.