"إيحاءات جنسية وكلام قبيح" .. الجمهور يهاجم فيلم "الملكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - روجت الفنانة رانيا يوسف لأحدث أعمالها السينمائية هذا العام، فيلم "الملكة" بطولة الفنانة هالة صدقي بمشاركة مجموعة من النجوم، ونشرت الإعلان الدعائي للفيلم عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبطال الفيلم لتضمن الإعلان العديد من الإيحاءات الجنسية والمشاهد التي وجدها البعض غير مناسبة.

وجاءت التعليقات كالتالي: "هي الرقابة بتسمح بالحاجات اللي زي دي إزاي، إيه الإسفاف ده، انتم عندكم ولاد وطالعين تقولوا في أفلامكم كلام بالطريقة دي، بجد إيه ده، فيلم فاشل عشان كده كله إيحاءات يعني بتعملوا كده قصدكوا عشان ينجح"، كل دي إيحاءات جنسية حرام، كلام خارج وقبيح".

تدور أحداث مسلسل "الملكة" في إطار كوميدي ، إذ تتعرض سيدة أعمال تدعى ماجدة للعديد من المضايقات لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها وتستطيع الحصول على كامل حقوقها، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من باسم سمرة، شيرين رضا، كريم عفيفي، محمد رضوان، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هالة صدقي الفنية كانت بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان العام الماضي وحقق نجاحًا فاق كل التوقعات ونسب مشاهدة مرتفعة وسط مشاركة نخبة من النجوم على رأسهم الفنان محمد رمضان.