قبل طرحه بمعرض الكتاب.. مؤلف"نصائح تكنولوجيا" عبد الرحمن حسني يكشف تفاصيله



محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك كتاب "نصائح تكنولوجيا" للكاتب عبد الرحمن حسني في الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الجديدة، والذي يتحدث خلاله عن مفهوم التكنولوجيا، وأنها فروع المعرفة التي تعتمد على عملية الابتكار.

وقال حسني، في بيان صحفي، إن التكنولوجيا لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، حيث تلعب دورًا كبيرًا في الدفع بعجلة التقدم الاقتصادي العالمي، كما أنها تؤثر على هيكل الوظائف، حيث تخلق فرصاً جديدة، كما تلعب الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا دورًا هامًا في تشكيل الابتكار وتطوير الحلول الفعّالة.

وأكد أنه مع تقدم التكنولوجيا، تظهر فرص جديدة للدول والشركات لتحقيق التميز التنافسي، يصبح الاقتصاد الرقمي والابتكار جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الاقتصادية، ليحقق توازن بين تبني التكنولوجيا وضمان شمولية النمو يمثل تحدًا يتطلب رؤية استراتيجية تواكب التحولات السريعة وتحقق التنمية المستدامة.

وأضاف في كتابه "نصائح تكنولوجيا"، أن مفهوم التكنولوجيا أوسع من حصرها في أجهزة حاسوب، وأنها تلامس كل شيء يقوم به الأشخاص يومياً، وأنها طريقة لإنجاز مهمة ما من خلال استخدام الوسائل والأساليب التقنية و المعارف المتعددة.