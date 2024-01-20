تركي آل الشيخ ينشر صور نجوم الفن في حفل "joy awards"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، صور نجوم الفن، الذين حضروا حفل توزيع جوائز "joy awards" بالرياض في المملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام".

وعلق آل الشيخ "إطلالة نجوم جوي أوردز الليلة والفنانين إلى حفل توزيع جوي أوردز".

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، يسرا، تيم حسن، وفاء الكيلاني، إسعاد يونس، رامي إمام، ياسمين صبري، ميمي جمال، عمرو يوسف، منى زكي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أحمد حلمي.

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